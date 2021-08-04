На место выехали правоохранители

Утро 4 августа началось в Киеве с происшествия. Неизвестный пришел в правительство Украины и грозится взорвать гранату.

Других подробностей ЧП пока нет.

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на местный телеканал "Украина 24". Ведущая в прямом эфире рассказала, что мужчина заявил, будто "живым оттуда не уйдет, сядет на 10 лет".

Как передает телеграм-канал Mash, мужчина ведет себя нервно, он зажал что-то в кулаке и требует убрать людей. По данным депутата Ирпенского горсовета Антона Головенко, неизвестный – ветеран АТО.

Спецназ готовится к штурму здания Кабмина.

По последним данным, мужчину задержали.