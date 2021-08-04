Неизвестный угрожает взорвать гранату в правительстве Украины

На место выехали правоохранители

Утро 4 августа началось в Киеве с происшествия. Неизвестный пришел в правительство Украины и грозится взорвать гранату.

Других подробностей ЧП пока нет.

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на местный телеканал "Украина 24". Ведущая в прямом эфире рассказала, что мужчина заявил, будто "живым оттуда не уйдет, сядет на 10 лет". 

Как передает телеграм-канал Mash, мужчина ведет себя нервно, он зажал что-то в кулаке и требует убрать людей. По данным депутата Ирпенского горсовета Антона Головенко, неизвестный – ветеран АТО. 

Спецназ готовится к штурму здания Кабмина. 

По последним данным, мужчину задержали. 

Источник: РИА "Новости"
Полина ИВАНОВА

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