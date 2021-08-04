Есть пострадавшие: в Москве автобус столкнулся с КамАЗом

Среди тех, кто получил травмы, оказалась беременная женщина

4 августа на Боровском шоссе, в Новой Москве произошло страшное ДТП. Грузовик врезался в пассажирский автобус.

Как уточняет городской Дептранс в телеграм-канале, по предварительной версии, причиной аварии стало то, что при дорожных работах не обеспечили должную безопасность. 

По информации РЕН ТВ, 10 человек пострадали. Одна из пассажирок – в тяжелом состоянии, уточнили в управлении Госавтоинспекции по Москве. Как дополняет телеканал "360", среди пострадавших есть беременная женщина.  

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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