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4 августа на Боровском шоссе, в Новой Москве произошло страшное ДТП. Грузовик врезался в пассажирский автобус.
Как уточняет городской Дептранс в телеграм-канале, по предварительной версии, причиной аварии стало то, что при дорожных работах не обеспечили должную безопасность.
По информации РЕН ТВ, 10 человек пострадали. Одна из пассажирок – в тяжелом состоянии, уточнили в управлении Госавтоинспекции по Москве. Как дополняет телеканал "360", среди пострадавших есть беременная женщина.
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