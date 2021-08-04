Инцидент произошел при переправе на реке Падме

В Бангладеш молния убила сразу 16 гостей свадьбы.

Инцидент произошел на севере страны, когда приглашенные на торжество плыли на лодке по Падме.

Как пишет "МИР24", на месте погибли 15 человек. По меньшей мере еще шесть человек пострадали. Сейчас жертвы стихии были госпитализированы. Власти Бангладеш не исключают, что число погибших может увеличится.

Только за 2021 год молнии убили 260 жителей страны.

Ранее из-за непогоды в Москве погибли 4 человека.