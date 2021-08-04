Подмосковный киллер предстанет перед судом

За убийство обвиняемому предлагали 3 миллиона рублей

Мужчина, которого наняли убить человека, предстанет перед судом. 

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", к обвиняемому обратился его знакомый, предложив 3 миллиона рублей. Сделку заключили летом 2019 года. 

Но убийство житель Подмосковья так и не совершил, потому что наниматель отказался от его услуг, сделав все своими руками. 

Весной этого года убийцу приговорили к длительному заключению. Теперь суд осудит несостоявшегося исполнителя. 


Источник: Прокуратура Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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