За убийство обвиняемому предлагали 3 миллиона рублей

Мужчина, которого наняли убить человека, предстанет перед судом.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", к обвиняемому обратился его знакомый, предложив 3 миллиона рублей. Сделку заключили летом 2019 года.

Но убийство житель Подмосковья так и не совершил, потому что наниматель отказался от его услуг, сделав все своими руками.

Весной этого года убийцу приговорили к длительному заключению. Теперь суд осудит несостоявшегося исполнителя.



