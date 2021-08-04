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Мужчина, которого наняли убить человека, предстанет перед судом.
Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", к обвиняемому обратился его знакомый, предложив 3 миллиона рублей. Сделку заключили летом 2019 года.
Но убийство житель Подмосковья так и не совершил, потому что наниматель отказался от его услуг, сделав все своими руками.
Весной этого года убийцу приговорили к длительному заключению. Теперь суд осудит несостоявшегося исполнителя.
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