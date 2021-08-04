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В подмосковном Красногорске сотрудница клининговой компании обворовала квартиру, в которой делала уборку, на 140 тысяч рублей.
Потерпевший обратился в полицию, сообщив о том, что у него пропали драгоценности и деньги. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая является работницей клининга.
Обвиняемая воспользовалась отсутствием хозяина квартиры и совершила кражу, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
На нее уже завели уголовное дело. До суда женщину оставили под подпиской о невыезде.
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