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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ, полковника Олега Гончарука. По данным правоохранительных органов, фигурант вместе с другими военнослужащими из своего подразделения устроил стрельбу из гранатометов в населенном пункте Коминтерново в районе ДНР. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.
Согласно приведенным данным, военнослужащие ВСУ выполняют заведомо преступные приказы руководства Минобороны Незалежной. Следствие полагает, что фигуранты действовали умышленно, передает телеканал "360".
В отношении украинского военнослужащего и ряда его коллег возбуждено уголовное дело по ст. 356 Уголовного кодекса РФ. Следственные органы также установили причастность Гончарука к иным преступлениям схожего характера.
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