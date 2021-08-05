Органы установили причастность подозреваемого к иным преступлениям

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ, полковника Олега Гончарука. По данным правоохранительных органов, фигурант вместе с другими военнослужащими из своего подразделения устроил стрельбу из гранатометов в населенном пункте Коминтерново в районе ДНР. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.

Согласно приведенным данным, военнослужащие ВСУ выполняют заведомо преступные приказы руководства Минобороны Незалежной. Следствие полагает, что фигуранты действовали умышленно, передает телеканал "360".

В отношении украинского военнослужащего и ряда его коллег возбуждено уголовное дело по ст. 356 Уголовного кодекса РФ. Следственные органы также установили причастность Гончарука к иным преступлениям схожего характера.