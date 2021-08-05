В Москве загорелся Киевский вокзал

Внутри здания все объято дымом

В столице, по сообщению телеграм-канала Mash, загорелось здание Киевского вокзала. Людей экстренно эвакуируют.

Внутри вокзала плохая видимость из-за задымления. По неподтвержденной информации, загорелся цокольный этаж. Данных о жертвах нет.

Сейчас на месте работают пожарные, они ищут очаг возгорания, пишет Baza. 


Источник: Mash • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ

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