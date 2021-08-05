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В столице, по сообщению телеграм-канала Mash, загорелось здание Киевского вокзала. Людей экстренно эвакуируют.
Внутри вокзала плохая видимость из-за задымления. По неподтвержденной информации, загорелся цокольный этаж. Данных о жертвах нет.
Сейчас на месте работают пожарные, они ищут очаг возгорания, пишет Baza.
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