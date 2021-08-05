Грибник случайно оступился и не смог встать из-за острой боли

Неподалеку от деревни Брынького в лесу мужчина попал в неприятную ситуацию во время сбора грибов – он оступился, из-за чего сильно повредил ногу. Предвигаться самостоятельно из-за острой боли не мог, решил позвонить жене и сообщить о произошедшем.

Телефон пострадавшего был почти разряжен, однако он смог указатьпримерные координаты своего местонахождения – их она передала подмосковным спасателям, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ориентиром стал абтомобиль пострадавшего, оставленный на обочине. Участникам операции пришлось пройти около километра по лесу, подавая сигналы, прежде чем они обнаружили 57-летнего мужчину, отметили в пресс-службе Мособлпожспаса.

Грибника под руки вывели из леса и передали родственникам, которые отвезли его в больницу.