Спасатели вывели из подмосковного леса мужчину с травмой ноги

Грибник случайно оступился и не смог встать из-за острой боли

Неподалеку от деревни Брынького в лесу мужчина попал в неприятную ситуацию во время сбора грибов – он оступился, из-за чего сильно повредил ногу. Предвигаться самостоятельно из-за острой боли не мог, решил позвонить жене и сообщить о произошедшем.

Телефон пострадавшего был почти разряжен, однако он смог указатьпримерные координаты своего местонахождения – их она передала подмосковным спасателям, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". 

Ориентиром стал абтомобиль пострадавшего, оставленный на обочине. Участникам операции пришлось пройти около километра по лесу, подавая сигналы, прежде чем они обнаружили 57-летнего мужчину, отметили в пресс-службе Мособлпожспаса. 

Грибника под руки вывели из леса и передали родственникам, которые отвезли его в больницу. 

Источник: пресс-служба Мособлпожспаса ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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