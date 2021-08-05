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Двое преступников в подмосковном Солнечногорске придумали нехитрый способ подзаработать. В безлюдных местах они подкарауливали одиноких прохожих, били их и срывали с золотые цепочки. Жертвами злоумышленников стали две женщины и один мужчина, которых обокрали на общую сумму 100 тыс. рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, подозреваемых удалось поймать по камерам наблюдения.
Ими оказались 32-летний местный житель и 44-летний москвич, ранее судимый, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Оба в преступлениях сознались, указав, что украденное успели сдать в ломбард.
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