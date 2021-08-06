СК раскрыл подробности побега арестантов из подмосковного изолятора

На месте происшествия работают специалисты

Сбежавшие из подмосковного ИВС арестанты смогли выбраться, использовав для взлома дверных замков гаечные ключи. Такое заявление сделала представитель регионального главка Следственного комитета Ольга Врадий.

В настоящее время ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам представителя СК, побег произошел в ночь на 6 августа, примерно в 4 часа утра. На месте происшествия работают правоохранительные органы, передает RT.

Cреди группы сбежавших – Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Как пишет РИА "Новости", в медиа погибшего называли "колбасным королем" из-за факта владения несколькими заводами по производству колбасы. В прошлом году Маругова застрелили из арбалета в его собственной бане.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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А гаечные ключи-то у них откуда?
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