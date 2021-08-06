На месте происшествия работают специалисты

Сбежавшие из подмосковного ИВС арестанты смогли выбраться, использовав для взлома дверных замков гаечные ключи. Такое заявление сделала представитель регионального главка Следственного комитета Ольга Врадий.

В настоящее время ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам представителя СК, побег произошел в ночь на 6 августа, примерно в 4 часа утра. На месте происшествия работают правоохранительные органы, передает RT.

Cреди группы сбежавших – Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Как пишет РИА "Новости", в медиа погибшего называли "колбасным королем" из-за факта владения несколькими заводами по производству колбасы. В прошлом году Маругова застрелили из арбалета в его собственной бане.