Екатеринбург затопило после сильного ливня

Устранять последствия стихии направились аварийные службы

Минувшей ночью Екатеринбург оказался во власти непогоды. Из-за сильного ливня улицы города затопило.

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов сообщил, что из-за ненастья вышли из строя 89 светофоров.

Мэр города Алексей Орлов поручил коммунальщикам устранить последствия ливня. К местам подтоплений направились аварийные службы, пишет пресс-служба местной администрации.

В Сети появились фото и видео из затопленного Екатеринбурга. На кадрах видно, как автомобили пытаются преодолеть водные препятствия.

Вода проникла в подъезды и офисы, доставив жителям города много неприятностей, передает телеканал "360"

Ранее в Сети показали последствия мощного потопа в Сочи. 

Источник: Пресс-служба администрации Екатеринбурга ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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