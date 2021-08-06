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Минувшей ночью Екатеринбург оказался во власти непогоды. Из-за сильного ливня улицы города затопило.
Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов сообщил, что из-за ненастья вышли из строя 89 светофоров.
Мэр города Алексей Орлов поручил коммунальщикам устранить последствия ливня. К местам подтоплений направились аварийные службы, пишет пресс-служба местной администрации.
В Сети появились фото и видео из затопленного Екатеринбурга. На кадрах видно, как автомобили пытаются преодолеть водные препятствия.
Вода проникла в подъезды и офисы, доставив жителям города много неприятностей, передает телеканал "360".
Ранее в Сети показали последствия мощного потопа в Сочи.
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