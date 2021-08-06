Устранять последствия стихии направились аварийные службы

Минувшей ночью Екатеринбург оказался во власти непогоды. Из-за сильного ливня улицы города затопило.

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов сообщил, что из-за ненастья вышли из строя 89 светофоров.

Мэр города Алексей Орлов поручил коммунальщикам устранить последствия ливня. К местам подтоплений направились аварийные службы, пишет пресс-служба местной администрации.

В Сети появились фото и видео из затопленного Екатеринбурга. На кадрах видно, как автомобили пытаются преодолеть водные препятствия.

Вода проникла в подъезды и офисы, доставив жителям города много неприятностей, передает телеканал "360".

Ранее в Сети показали последствия мощного потопа в Сочи.