Талибы* захватили столицу северной провинции Афганистана

Террористы активно разрушают общественное имущество

Боевики радикального движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили город Зарандж – центр провинции Нимроз в Афганистане, расположенной на границе с Ираном. 

Сейчас под контролем террористов находится почти весь город, талибы при этом занимаются "разграблением общественного имущества". 

Ранее боевики вошли в город Шиберган – центр провинции Джаузджан на севере страны. Правительство борется с талибами. На окраине было уничтожено около 40 человек. 

*запрещенная в России организация

Источник: РИА "Новости"
Юлия МИХАЙЛОВА

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