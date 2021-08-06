Террористы активно разрушают общественное имущество

Боевики радикального движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили город Зарандж – центр провинции Нимроз в Афганистане, расположенной на границе с Ираном.

Сейчас под контролем террористов находится почти весь город, талибы при этом занимаются "разграблением общественного имущества".

Ранее боевики вошли в город Шиберган – центр провинции Джаузджан на севере страны. Правительство борется с талибами. На окраине было уничтожено около 40 человек.

*запрещенная в России организация