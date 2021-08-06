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Боевики радикального движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили город Зарандж – центр провинции Нимроз в Афганистане, расположенной на границе с Ираном.
Сейчас под контролем террористов находится почти весь город, талибы при этом занимаются "разграблением общественного имущества".
Ранее боевики вошли в город Шиберган – центр провинции Джаузджан на севере страны. Правительство борется с талибами. На окраине было уничтожено около 40 человек.
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