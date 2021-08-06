В готовность приведены свыше 900 человек и 300 единиц техники

На некоторых территориях Иркутска было решено ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в городской Администрации.

На такой шаг пошли из-за высокого уровня грунтовых вод и реки Ангары. Сейчас в городе подтоплены некоторые садовые участки и частные дома, передает "МИР24". Иркутская ГЭС осуществляет повышенный сброс воды, что, в свою очередь, может привести к подтоплению и прибрежных территорий города.