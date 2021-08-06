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На некоторых территориях Иркутска было решено ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в городской Администрации.
На такой шаг пошли из-за высокого уровня грунтовых вод и реки Ангары. Сейчас в городе подтоплены некоторые садовые участки и частные дома, передает "МИР24". Иркутская ГЭС осуществляет повышенный сброс воды, что, в свою очередь, может привести к подтоплению и прибрежных территорий города.
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