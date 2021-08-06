В Иркутске ввели ремиж ЧС из-за подтоплений

В готовность приведены свыше 900 человек и 300 единиц техники

На некоторых территориях Иркутска было решено ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в городской Администрации.

На такой шаг пошли из-за высокого уровня грунтовых вод и реки Ангары. Сейчас в городе подтоплены некоторые садовые участки и частные дома, передает "МИР24". Иркутская ГЭС осуществляет повышенный сброс воды, что, в свою очередь, может привести к подтоплению и прибрежных территорий города.

Источник: пресс-служба Администрации Иркутска ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Шойгу вспомнил анекдот о фонтане после интервью Зеленского

Одесский народный фольклор отлично подошел для описания ситуации с Крымом

В Варшаве заявили о мести Минска за Тимановскую

Только за последние сутки в Польшу через белорусскую границу проникли 133 беженца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей