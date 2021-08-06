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В общей сложности полмиллиона рублей похитили лжесоцработники у пенсионеров в подмосковном Серпухове.
Так, к пенсионерам в дом пришли две незнакомые женщины, которые предварительно уведомили о визите по телефону. Аферистки начали рассказывать о выплатах, положенных лицам пожилого возраста, а в процессе разговора узнали, где у бабушки хранятся деньги и украли их.
Пенсионер, который в этот момент вернулся домой, выгнал "соцработниц". После их визита в квартире не досчитались 220 тысяч рублей.
У другой женщины таким же образом украли еще 230 тысяч рублей, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Заведено дело о краже.
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