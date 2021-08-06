В Мытищах десятки неизвестных устроили массовое побоище

Полиция разыскивает участников драки и свидетелей

В Мытищах сегодня произошла массовая драка, в которой приняли участие десятки мужчин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию подмосковного главка МВД.

Инцидент произошел на Пограничной улице, куда оперативно выехали сотрудники полиции.

По данным собеседника агентства, отдел дознания МУ МВД возбудил по факту побоища уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящий момент проводятся следственные действия, правоохранители разыскивают участников конфликта и свидетелей.

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", ранее в Одинцово произошла массовая драка с участием мигрантов. Тогда иностранцы устроили разборки, вооружившись ножами и палками.

А в середине июля более 100 приезжих из Средней Азии устроили поножовщину у метро "Кузьминки". Тогда за медпомощью к врачам обратились несколько человек, а около 20 были задержаны.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Шаман
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Ну что это, а где же "взрыв = хлопок"? Пишите: групповые занятия спортом, направленные на повышение силы, ловкости и волевых качеств были проведены в Мытищах.
Правда, когда эти острорежущие качества по звонку из за рубежа будут направлены на кремль, я не позавидую ФСО. Кстати по меркам ФСБ, Мытищи это "на дальних подступах" или уже рядом?
Гость283783
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А потом окажется,что "мужчины" эти-несовершеннолетние отморозки АУЕшники.
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