В подмосковной лесополосе нашли труп мужчины

Возбуждено уголовное дело

В лесополосе подмосковного Подольска, неподалеку от СНТ "Лучинское-2", грибник во время прогулки обнаружил труп мужчины. Об этом сообщили вГСУ СКР по Московской области. 

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что причиной смерти мужчины стали насильственные действия – были выявлены телесные повреждения в районе груди и спины, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Пока личность погибшего установить не удалось. Было заведено уголовное дело об убийстве. 

Источник: пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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