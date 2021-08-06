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В лесополосе подмосковного Подольска, неподалеку от СНТ "Лучинское-2", грибник во время прогулки обнаружил труп мужчины. Об этом сообщили вГСУ СКР по Московской области.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что причиной смерти мужчины стали насильственные действия – были выявлены телесные повреждения в районе груди и спины, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Пока личность погибшего установить не удалось. Было заведено уголовное дело об убийстве.
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