В Шереметьево эстренно эвакуируют пассажиров и персонал - СМИ

Что именно произошло в аэропорту - уточняется

В Шереметьево началась эвакуация пассажиров и сотрудников. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. 

Однако представители воздушной гавани в беседе с телеканалом "360" эвакуацию людей из Шереметьево опровергли. По их словам, все работает в штатном режиме.

Как пишет "Взгляд" со ссылкой на "Москва 24", в аэропортах Москвы в общей сложности задержано 42 рейса. В "Домодедово" перенесен вылет 22 самолетов, в "Шереметьево" – трех, а из "Внуково" не могут вовремя улететь еще 11, четыре рейса были отменены. Что стало причиной происходящего не уточняется. 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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