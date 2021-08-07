Что именно произошло в аэропорту - уточняется

В Шереметьево началась эвакуация пассажиров и сотрудников. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Однако представители воздушной гавани в беседе с телеканалом "360" эвакуацию людей из Шереметьево опровергли. По их словам, все работает в штатном режиме.

Как пишет "Взгляд" со ссылкой на "Москва 24", в аэропортах Москвы в общей сложности задержано 42 рейса. В "Домодедово" перенесен вылет 22 самолетов, в "Шереметьево" – трех, а из "Внуково" не могут вовремя улететь еще 11, четыре рейса были отменены. Что стало причиной происходящего не уточняется.