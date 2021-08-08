Несколько человек получили ранения

Один из российских военнослужащих погиб в транспортном происшествии, которое произошло на трассе Гюмри – Ереван. Известно, что в результате инцидента пострадали еще четыре человека.

Согласно приведенным данным, ДТП произошло сегодня в ранее утро, около 7 часов в районе населенного пункта Талин. Информация поступила от пресс-службы Южного военного округа.

Как отмечает источник, по предварительной информации российский военнослужащий, находившийся за рулем, не смог справиться на дороге с управлением. В итоге транспорт опрокинулся в кювет. На месте происшествия скончался от полученных ранений один из военнослужащих, который находился на контракте.

Четыре человека имеют травмы средней степени тяжести. Их оперативно госпитализировали в медучреждение, оказав всю необходимую помощь.

В настоящее время командование воинской части осуществляет проверку с органами правопорядка. В соответствии с межгосударственным договором, заключенным 26 лет назад, военная база РФ дислоцирована на территории Гюмри. В документ 11 лет назад внесли ряд поправок, сдвинув срок пребывания российского военного контингента – он продлен еще на 25 года – до 2044.

Ранее в России выразили обеспокоенность из-за новости о создании турецкой военной базы на территории Азербайджана, заявив, что в таком случае для Москвы ситуация в регионе сильно осложнится.