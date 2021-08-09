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Российское рыболовное судно "Таманго" загорелось в порту Киркенес на севере Норвегии. Об этом сообщили в полиции провинции Финнмарк.
Все 22 человека на борту были эвакуированы, о пострадавших не поступало, пишет RT.
Полицейские покинули место присшествия после того, как пожар был потушен, поскольку траулер принадлежит России. Как объяснили в норвежском ведомстве, такие инциденты не подлежат расследованию, если сторона-владелец не просит о помощи.
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