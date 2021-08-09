Пациенты были в тяжелом состоянии

В Северной Осетии 9 августа произошла трагедия. В Клинической больнице скорой помощи столицы республики дала трещину труба с кислородом. В результате ЧП девять пациентов погибли. Они находились в тяжелом состоянии. Всего в реанимации был 71 человек.

Как рассказал врио главы региона Сергей Меняйло, на кислородной станции случилась авария, были проблемы с подачей кислорода, а в результате пострадала труба из резервуара, находящегося под землей.

Со вторника, 10 августа, местные медучреждения обеспечат резервным кислородом. Также при необходимости две тонны газа привезут благодаря Минобороны из Моздока.

Как уточнила руководитель пресс-службы региона Ольга Дзгоева, скончавшиеся пациенты умерли в то время, когда специалисты решали вопрос с подачей газа. В течение всего пары минут баллоны с кислородом принесли в реанимацию вручную, чтобы обеспечить газом нуждающихся, но спасти удалось, к сожалению, не всех. Как передает "Пятый канал", трубу продолжают ремонтировать.