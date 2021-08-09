Молодой человек познакомился с девушкой через интернет

Жителя Видного обворовали прямо на свидании на общую сумму в 335 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По словам 23-летнего юноши, он лишился телефона и средств с банковской карточки.

Потерпевший поведал правоохранителям, что познакомился с девушкой по интернету и пригласил ее на свидание. Она приехала на встречу на такси и попросила молодого человека оплатить свою поездку. Когда юноша достал телефон и потянулся в машину для оплаты, незнакомка выхватила гаджет и уехала восвояси.

После молодой человек обнаружил, что с его банковской карточки сняты все деньги.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", грабителей уже задержали. Ими являются 27-летняя иностранка и 47-летний москвич, на них заведено уголовное дело. Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Полиция изъяла у них похищенный телефон.