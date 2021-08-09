Жителя Видного обокрали на свидании на 300 тысяч рублей

Молодой человек познакомился с девушкой через интернет

Жителя Видного обворовали прямо на свидании на общую сумму в 335 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По словам 23-летнего юноши, он лишился телефона и средств с банковской карточки.

Потерпевший поведал правоохранителям, что познакомился с девушкой по интернету и пригласил ее на свидание. Она приехала на встречу на такси и попросила молодого человека оплатить свою поездку. Когда юноша достал телефон и потянулся в машину для оплаты, незнакомка выхватила гаджет и уехала восвояси.

После молодой человек обнаружил, что с его банковской карточки сняты все деньги.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", грабителей уже задержали. Ими являются 27-летняя иностранка и 47-летний москвич, на них заведено уголовное дело. Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Полиция изъяла у них похищенный телефон.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Сделкой с Меркель по "Северному потоку-2" Байден сделал подарок Путину - СМИ

Хозяин Белого дома стремится все сделать для того, чтобы Москва не оказалась "навсегда в объятиях" Пекина

В России напомнили Украине об условии сохранения транзита газа в Европу

Москва отказалсь следовать условиям сделки между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей