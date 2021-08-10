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Количество погибших после аварии с кислородом в больнице в Северной Осетии увеличилось с девяти до одиннадцати. Об этом сообщили медики.
Как поясняет телеканал "360", скончались двое мужчин.
Трагедия произошла накануне во владикавказской больнице. Труба, по которой больным коронавирусом подавался кислород, дала трещину и взорвалась. В реанимации был 71 человек.
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