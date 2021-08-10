Правоохранители намерены добиться ареста доктора

Пресс-служба СК по Северной Осетии сообщила, главного врача больницы во Владикавказе, где накануне случилось ЧП, задержали. 9 августа из-за проблем с кислородной системой в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи скончались девять человек.

Как пишет РИА "Новости", следователи оценят действия ответственных за кислородную систему лиц. Расследование произошедшего продолжается.

Накануне в больнице прорвалась труба, по которой шел кислород. В результате пациенты в реанимации оказались без жизненно важного газа. Пока подачу кислорода налаживали, девять человек погибли. Еще двое умерли сегодня, однако один человек, вероятно, ушел из жизни не по причине ЧП.