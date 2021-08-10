В Королеве мужчина попал под электричку

Потерпевший выжил, получив многочисленные травмы

На станции Подлипки Дачные вблизи Королева электричка сбила 32-летнего мужчину. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на директора Королевского центра безопасности и гражданской обороны населения Александра Потатуева.

По его словам, потерпевшего задел проходящий электропоезд. Мужчину нашли у первой платформы по направлению в Москву. Согласно предварительной информации, он пытался пройти на нее через пути, чтобы проехать "зайцем", т.е. без билета.

Пострадавший выжил, сейчас он находится в реанимации местной горбольницы. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, травматический шок и множественные переломы, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

На прошлой неделе врачи больницы подмосковного Видного спасли жизнь пациенту с коронавирусом, получившего многочисленные переломы после падения с высоты.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Эксперт заявил о новом "шантаже" России от Лукашенко

Деньги могут с высоким риском "улететь в трубу", как при Януковиче

Олимпиада-2020 превратилась в "извращенный" триумф России - СМИ

Британский журналист призвал придумать более эффективные карательные меры против нарушителей антидопинговых правил

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей