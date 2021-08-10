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На станции Подлипки Дачные вблизи Королева электричка сбила 32-летнего мужчину. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на директора Королевского центра безопасности и гражданской обороны населения Александра Потатуева.
По его словам, потерпевшего задел проходящий электропоезд. Мужчину нашли у первой платформы по направлению в Москву. Согласно предварительной информации, он пытался пройти на нее через пути, чтобы проехать "зайцем", т.е. без билета.
Пострадавший выжил, сейчас он находится в реанимации местной горбольницы. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, травматический шок и множественные переломы, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
На прошлой неделе врачи больницы подмосковного Видного спасли жизнь пациенту с коронавирусом, получившего
многочисленные переломы после падения с высоты.
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