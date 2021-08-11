Разлив нефти под Новороссийском оказался больше в сотни тысяч раз

Масштаб катастрофы оценили из космоса

Площадь нефтяного пятна в Черном море около Новороссийска на самом деле значительно больше, чем об этом сообщалось ранее. Об этом заявили в Институте космических исследований РАН.

Эксперты проанализировали данные спутникового мониторинга акватории и пришли к выводу, что площадь нефтяного загрязнения составляет не менее 80 кв. километров. По крайней мере, так было на момент радиолокационной съемки 8 августа, спустя сутки после аварии.

Ранее Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщал, что разлив нефтепродуктов под Новороссийском составил 200 кв. метров, передает RT. Таким образом экологическая катастрофа оказалась в 400 тысяч раз масштабнее.

Нефтепродукты попали в море во время погрузки на греческий танкер 7 августа. 

Источник: ИКИ РАН
Николай ВИКТОРОВ

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