Разлив нефти под Новороссийском оказался больше в сотни тысяч раз

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Площадь нефтяного пятна в Черном море около Новороссийска на самом деле значительно больше, чем об этом сообщалось ранее. Об этом заявили в Институте космических исследований РАН.
Эксперты проанализировали данные спутникового мониторинга акватории и пришли к выводу, что площадь нефтяного загрязнения составляет не менее 80 кв. километров. По крайней мере, так было на момент радиолокационной съемки 8 августа, спустя сутки после аварии.
Ранее Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщал, что разлив нефтепродуктов под Новороссийском составил 200 кв. метров, передает RT. Таким образом экологическая катастрофа оказалась в 400 тысяч раз масштабнее.
Нефтепродукты попали в море во время погрузки на греческий танкер 7 августа.
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