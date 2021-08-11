Подозреваемая ранее была судима

В полицию подмосковного города Щелково обратилась 57-летняя жительница дачного дома в Больших Жеребцах. Россиянка пожаловалась, что у нее украли ювелирные украшения.

Стоимость драгоценностей оценили в 500 тысяч рублей. Однако правоохранители быстро вычислили подозреваемую. Ей оказалась 60-летняя жительница Иваново. Женщина приходила в этот дом убираться.

Когда домработницу никто не видел, она и прихватила украшения, считает следствие. Пенсионерку взяли под стражу, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".