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В полицию подмосковного города Щелково обратилась 57-летняя жительница дачного дома в Больших Жеребцах. Россиянка пожаловалась, что у нее украли ювелирные украшения.
Стоимость драгоценностей оценили в 500 тысяч рублей. Однако правоохранители быстро вычислили подозреваемую. Ей оказалась 60-летняя жительница Иваново. Женщина приходила в этот дом убираться.
Когда домработницу никто не видел, она и прихватила украшения, считает следствие. Пенсионерку взяли под стражу, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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