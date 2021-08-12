К месту катастрофы направили спасателей с водолазами

Вертолет Ми-8, на борту которого находились 16 человек, упал в воды Курильского озера 12 августа. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать потеря горизонта из-за тумана, образовавшегося на местности.

Напомним, в четверг вертолет упал в Курильское озеро. Обломки судна находятся на стометровой глубине. На борту находились 16 человек, из них тринадцать были туристами. Восемь человек выжили, их увезли в краевую больницу. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Судьба остальных остается неизвестной.

Как пишет РИА ФАН, одной из возможных причин инцидента могла стать потеря горизонта, возникшая, предположительно, после образования тумана на местности, куда следовало судно. Сотрудники Кроноцкого заповедника ожидали появления Ми-8 на вертолетной площадке, но он так и не появился.

Очевидцы утверждают, что вертолет был вне видимости из-за тумана, а звук двигателя в какой-то момент оборвался – вполне вероятно, сразу после столкновения с водой. Заповедник направил на место происшествия катеры, дав сигнал о произошедшем в экстренные службы.

В настоящее время следственные органы выясняют, почему командир воздушного судна не направил борт обратно в аэропорт. Как утверждает источник, известно, что пилоты редко принимают подобные решения, так как это влечет перерасход топлива.



На месте происшествия уже появились водолазы и спасатели, у которых, как оказалось, оборудование для работы с глубиной до 20 метров.

Возбуждено уголовное дело по нарушению правил безопасного движения и эксплуатации воздушного судна. Прокуратура проводит проверку исполнения закона о туристических услугах. Полеты вертолетов у Курильского озера временно остановили.

Известно, что вертолет принадлежал "Витязь-Аэро".