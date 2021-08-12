Увидел щель и выплыл: выживший при падении Ми-8 пассажир рассказал о спасении

Увидел щель и выплыл: выживший при падении Ми-8 пассажир рассказал о спасении
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com /www.globallookpress.com
Людям удалось выбраться через хвост воздушного судна

Георгий Кованцев, один из восьми человек, которым удалось остаться в живых после крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере, рассказал о своем спасении. Мужчина заявил, что во время падения никто не сообщал о неполадках на воздушном судне.

Оборудование работало в штатном режиме, однако судно начало снижаться в условиях густого тумана – при этом двигатель работал нормально.

"Туман был в виде молока. Довольно плотный и густой. И просто началось плавное движение на нормальных оборотах", – рассказал мужчина.

Судно накренилось носом в воду – борт стало мгновенно затапливать водой. В задней части судна мужчина разглядел щель в хвосте вертолета – просунул туда руку и смог полностью пролезть. Кованцев пояснил, что раскрыть створки помог напор воды. 

Таким образом, сидевшие в хвосте пассажиры смогли выплыть на поверхность озера.

"Их ровно половина, восемь человек", – вспоминает Кованцев.

К тому моменту, когда удалось выплыть, судно успело погрузиться на довольно приличную глубину – Георгий выплывал на воду около 30-40 секунд. "Возня с дверью" заняла у него продолжительное время, пишет URA.ru.

Еще один выживший – Виктор Стволкин из состава тургруппы. Мужчина сообщил, что в тот момент спал и сразу очнулся после удара потока воды в лицо. Виктор только отстегнулся, и его сразу выдернуло наверх в кабине. Благодаря этому эпизоду пассажиру удалось вобрать легкие в воздух – вода еще не успела заполнить пространство у потолка. Мужчина выбрался через разбитое стекло. По его словам, глубина составила примерно 8-9 метров.

Напомним, Ми-8 направлялся 12 августа к Кроноцкому заповеднику. На борту воздушного судна находились шестнадцать человек. Спастись удалось лишь половине. Их увезли в краевую больницу. Известно, что двое спасшихся находятся в тяжелом состоянии, сейчас они в реанимационном отделении.

По словам авиаэксперта Виктора Прядки, причиной крушения вертолета могли быть тяжелые погодные условия, туман, возможная усталость экипажа и частичное разрушение конструкции – судно эксплуатировалось довольно долгое время. Не исключено, что это привело к отказу систем.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость290164
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надежная российская техника ! не подведет !
главное найти щель
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