Силовики просят суд арестовать фигуранта

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели в Москве задержание гендиректора и главного конструктора "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" Александра Куранова. Как отмечает источник, речь идет о деле с госизменой.

Лефортовский суд указал, что уже получил от следственных органов соответствующее ходатайство. Его рассмотрение назначено на 16 часов вечера по московскому времени. Детали уголовного дела не уточняются, пишет MK.

Санкция по статье за государственную измену в Уголовном кодексе РФ предполагает наказание до 20 лет заключения. В понятие госизмены входит как передача сведений, представляющих предмет государственной тайны, так и шпионаж с оказанием финансовой, материальной или иной помощи для другой страны и организации против безопасности Российской Федерации.

Дело по указанному материалу маркировано грифом "совершенно секретно". Как пишет РИА Новости, ФИО задержанного совпадает с инициалами главконструктора НИПГС. Само предприятие не отвечает на звонки журналистов.

Согласно приведенным данным, занимающий пост гендиректора предприятия Куранов является специалистом в физике. Ученый также написал свыше 120 научных трудов на русском и английском языках, в числе его работ – патент на гиперзвуковой летальный аппарат с прямоточным ВРД, а также материалы об управлении подобными аппаратами. По наукометрическому индексу Хирша на его публикации при цитировании ссылались свыше тысячи раз.

