ФСБ задержала гендиректора НИП гиперзвуковых систем по делу о госизмене

ФСБ задержала гендиректора НИП гиперзвуковых систем по делу о госизмене
Фото: Nikolay Gyngazov /Global Look Press /www.globallookpress.com
Силовики просят суд арестовать фигуранта

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели в Москве задержание гендиректора и главного конструктора "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" Александра Куранова. Как отмечает источник, речь идет о деле с госизменой.

Лефортовский суд указал, что уже получил от следственных органов соответствующее ходатайство. Его рассмотрение назначено на 16 часов вечера по московскому времени. Детали уголовного дела не уточняются, пишет MK.

Санкция по статье за государственную измену в Уголовном кодексе РФ предполагает наказание до 20 лет заключения. В понятие госизмены входит как передача сведений, представляющих предмет государственной тайны, так и шпионаж с оказанием финансовой, материальной или иной помощи для другой страны и организации против безопасности Российской Федерации.

Дело по указанному материалу маркировано грифом "совершенно секретно". Как пишет РИА Новости, ФИО задержанного совпадает с инициалами главконструктора НИПГС. Само предприятие не отвечает на звонки журналистов.

Согласно приведенным данным, занимающий пост гендиректора предприятия Куранов является специалистом в физике. Ученый также написал свыше 120 научных трудов на русском и английском языках, в числе его работ – патент на гиперзвуковой летальный аппарат с прямоточным ВРД, а также материалы об управлении подобными аппаратами. По наукометрическому индексу Хирша на его публикации при цитировании ссылались свыше тысячи раз.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость295713
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Гость289000
все русские - дебилы, вы так и не поняли, что к вам возращается 37-й год.....
свиногловый,проснись после очередного муйдана у вас у власти квартал 95 и еврей пианист который под песни об ахрессоре грабят и растаскивают остатки былого процветания а зигующая шваль со свастиками убивают несогласных
вы после муйданов в такой заднице что и 37 не нужен
Гость292004
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Гость289000
все русские - дебилы, вы так и не поняли, что к вам возращается 37-й год.....
Просто начали продажных отлавливать, чтобы таких как Вы стало меньше.
Что, занервничали?
Гость291352
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Гость289000
все русские - дебилы, вы так и не поняли, что к вам возращается 37-й год.....
У вас он и не заканчивался, тотальная слежка от ФБР и АНБ а уж последние выборы вообще позор пиндосии.
Гость291352
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Продался значит научная шваль. А направление-то актуальное, пиндосы за нашим гиперзвуком охотятся. Мало этому гендиректору денег показалось решил еще срубить продав секреты. Таких к стенке надо ставить однозначно.
Гость291191
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та, ты уже из своего 37-<цензура> вещаешь
Гость289000
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все русские - дебилы, вы так и не поняли, что к вам возращается 37-й год.....
Гость из купе поезда
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Дело движется к необходимости организовать "шарашки". Яйцеголовые не понимают. сути жизни.
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