Транспортное средство разнесло на мелкие обломки

Маршрутный автобус взорвался в Воронеже. Что именно стало причиной произошедшего – неизвестно.

О происшествии сообщает телеграм-канал Baza.

Сперва сообщалось о шести пострадавших, однако позже их количество увеличилось до 12. По неподтвержденной информации, одной из пассажирок в результате взрыва оторвало ноги.

Достоверных данных о причинах произошедшего нет. Источник в службах транспортного надзора региона рассказал "Интерфаксу", что в автобусе был неисправен один из газовых балонов, установленных на крыше. По другой информации, водитель транспортного средства заявил сотрудникам МЧС, что авто не было оборудовано газовыми балонами.

На место взрыва автобуса в Воронеже прибыли эксперты-криминалисты ФСБ. Обломки автобуса исследуют на следы взрывчатых веществ. После инцидента автобус ПАЗ полностью сгорел, к настоящему моменту пожар ликвидирован.



