Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
802 новости
Пассажирский автобус, взорвавшийся около остановки маршрутного транспорта в Воронеже, был технически исправен. Об этом РИА "Новости" сообщил перевозчик.
Однако правоохранители считают именно неисправность оборудования наиболее вероятной версией произошедшего, не исключая, что в авто могли незаконно переоборудовать на газовое топливо.
По последним данным, от взрыва пострадали 19 человек, 14 из которых сейчас проходят лечение в медучреждениях. Четверо находятся в реанимации, две женщины, одной из которых взрывной волной оторвало ногу, скончались.
Наши именитые легкоатлеты не могут попасть на "Бриллиантовую лигу" в Юджин
Санкционный бумеранг прилетит прибалтийской республике еще до Нового года