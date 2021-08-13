Автобус в Воронеже был технически исправен

Что именно стало причиной трагедии - устанавливается

Пассажирский автобус, взорвавшийся около остановки маршрутного транспорта в Воронеже, был технически исправен. Об этом РИА "Новости"  сообщил перевозчик. 

Однако правоохранители считают именно неисправность оборудования наиболее вероятной версией произошедшего, не исключая, что в авто могли незаконно переоборудовать на газовое топливо. 

По последним данным, от взрыва пострадали 19 человек, 14 из которых сейчас проходят лечение в медучреждениях. Четверо находятся в реанимации, две женщины, одной из которых взрывной волной оторвало ногу, скончались. 


Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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