В четырех регионах страны ввели режим ЧС федерального характера

Причиной послужил паводок по Амуру

Режим ЧС федерального масштаба объявлен в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Об этом сообщили на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Из-за подъема уровня реки Амур и ее притоков были затоплены несколько территорий. Как отмечает пресс-служба правительства региона, величина нанесенного ущерба превышает критерии для чрезвычайной ситуации межрегионального характера. По предварительным данным, только в Амурской области цифра достигает 6,2 миллиарда рублей.

Ранее из-за проливных ливней режим ЧС ввели на Юге России.

Источник: Порт Амур ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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