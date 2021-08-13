Причиной послужил паводок по Амуру

Режим ЧС федерального масштаба объявлен в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Об этом сообщили на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Из-за подъема уровня реки Амур и ее притоков были затоплены несколько территорий. Как отмечает пресс-служба правительства региона, величина нанесенного ущерба превышает критерии для чрезвычайной ситуации межрегионального характера. По предварительным данным, только в Амурской области цифра достигает 6,2 миллиарда рублей.

Ранее из-за проливных ливней режим ЧС ввели на Юге России.