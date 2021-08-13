Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Следователи назвали предварительную причину инцидента с автобусом в Воронеже. Вполне возможно, что трагедия произошла из-за взрыва баллона для газовой горелки.
Сообщается, что опасный предмет перевозила одна из пассажирок. Изделие предназначалось для газовой горелки фирмы Primus, передает "Лента.ру" со ссылкой на правоохранительные органы.
Напомним, инцидент произошел в четверг, 12 августа. В результате взрыва травмы различной степени тяжести получили около 20 человек. Имеется информация о двоих погибших.
Одной из основных версий случившегося была техническая неисправность транспортного средства. Однако удалось выяснить – автобус не имел никаких неполадок. При этом следователи не исключают, что машина была незаконно переведена на газовое топливо.
Некоторые предположили, что в Воронеже был совершен теракт. Но и эта версия не нашла подтверждения. Сотрудники правоохранительных органов заявили – на месте взрыва не нашли поражающие элементы, которыми заполняют бомбы.
Кроме того, в салоне автобуса не обнаружили проникающие отверстия, пишет "Коммерсантъ".
Обстоятельства трагедии продолжают устанавливаться. Председатель Следственного комитете России отправил в Воронеж столичных криминалистов. Они осмотрят место происшествия и вынесут свой вердикт.
На Западе ищут повод увеличить присутствие иностранных войск в Прибалтике
Санкционный бумеранг прилетит прибалтийской республике еще до Нового года