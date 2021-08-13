На месте происшествия продолжают работать криминалисты из Москвы

Следователи назвали предварительную причину инцидента с автобусом в Воронеже. Вполне возможно, что трагедия произошла из-за взрыва баллона для газовой горелки.

Сообщается, что опасный предмет перевозила одна из пассажирок. Изделие предназначалось для газовой горелки фирмы Primus, передает "Лента.ру" со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 12 августа. В результате взрыва травмы различной степени тяжести получили около 20 человек. Имеется информация о двоих погибших.

Одной из основных версий случившегося была техническая неисправность транспортного средства. Однако удалось выяснить – автобус не имел никаких неполадок. При этом следователи не исключают, что машина была незаконно переведена на газовое топливо.

Некоторые предположили, что в Воронеже был совершен теракт. Но и эта версия не нашла подтверждения. Сотрудники правоохранительных органов заявили – на месте взрыва не нашли поражающие элементы, которыми заполняют бомбы.

Кроме того, в салоне автобуса не обнаружили проникающие отверстия, пишет "Коммерсантъ".

Обстоятельства трагедии продолжают устанавливаться. Председатель Следственного комитете России отправил в Воронеж столичных криминалистов. Они осмотрят место происшествия и вынесут свой вердикт.