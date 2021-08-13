Бандиты смогли завладеть более чем одним миллионом рублей

Полиция четвертые сутки ведет поиск трех налетчиков, которые глубокой ночью проникли в коттедж предпринимателя в элитном поселке Родники в Раменском округе. Злоумышленники скотчем связали хозяина дома – директора фирмы по производству керамических изделий – и его жену, заставив сообщить, где лежат деньги.

В жилище бандиты проникли с помощью приставной лестницы, которую нашли в саду. Они разбили окно одной из комнат на втором этаже и пробрались в спальню, где спали 68-летний хозяин коттеджа и его 64-летняя жена.

По данным правоохранителей, грабители сразу начали избивать супругов, в результате чего спросонья они не могли оказать сопротивления.

"Трое мужчин в масках связали скотчем руки мужчины и женщины и стали требовать выдать им все имеющиеся в доме деньги", – цитирует силовиков интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Испугавшись физической расправы, глава семьи отдал грабителям ключи от сейфа, в котором хранилось 1 млн 200 тыс. рублей. Бандиты все забрали и скрылись, а супруги смогли освободиться лишь к утру.

Правооранители на месте преступления изъяли отпечатки пальцев, следы обуви и куски канцелярского скотча.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, совершенном в особо крупном размере. По данной статье бандиты могут сесть на 12 лет.