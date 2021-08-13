В Раменском во время налета грабители замотали скотчем семью бизнесмена

Бандиты смогли завладеть более чем одним миллионом рублей

Полиция четвертые сутки ведет поиск трех налетчиков, которые глубокой ночью проникли в коттедж предпринимателя в элитном поселке Родники в Раменском округе. Злоумышленники скотчем связали хозяина дома – директора фирмы по производству керамических изделий – и его жену, заставив сообщить, где лежат деньги.

В жилище бандиты проникли с помощью приставной лестницы, которую нашли в саду. Они разбили окно одной из комнат на втором этаже и пробрались в спальню, где спали 68-летний хозяин коттеджа и его 64-летняя жена.

По данным правоохранителей, грабители сразу начали избивать супругов, в результате чего спросонья они не могли оказать сопротивления.

"Трое мужчин в масках связали скотчем руки мужчины и женщины и стали требовать выдать им все имеющиеся в доме деньги", – цитирует силовиков интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Испугавшись физической расправы, глава семьи отдал грабителям ключи от сейфа, в котором хранилось 1 млн 200 тыс. рублей. Бандиты все забрали и скрылись, а супруги смогли освободиться лишь к утру.

Правооранители на месте преступления изъяли отпечатки пальцев, следы обуви и куски канцелярского скотча.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, совершенном в особо крупном размере. По данной статье бандиты могут сесть на 12 лет.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Шаман
Пожаловаться Ответить
<цензура> и озорники эти бывшие силовики, ныне бандиты без погон. Хотя, может еще в погонах...
1
новости партнеров

Эксперты нащупали "ахиллесову пяту" НАТО в Европе в конфликте с Россией

На Западе ищут повод увеличить присутствие иностранных войск в Прибалтике

Третью мировую войну развяжут Китай и Россия из-за Японии - The National Interest

Властям Страны восходящего солнца в Америке не рекомендуют крепко спать, поскольку у их соседней якобы есть территориальные претензии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей