Воздушное судно упало сразу после сброса воды

Российский самолет Бе-200 потерпел крушение в Турции во время тушения пожаров. Об этом сообщает РИА "Новости".

Выживших членов экипажа, по данным СМИ, нет.

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Воздушное судно было арендовано Турцией у России для тушения лесных пожаров. Предположительно, крушение произошло сразу же после сброса воды.

По заявлению Минобороны РФ, Бе-200 потерпел крушение в Турции при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара. На борту было пятеро россиян и трое турков. Для выяснения причин крушения к месту катастрофы направлена комиссия ведомства.