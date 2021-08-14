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Российский самолет Бе-200 потерпел крушение в Турции во время тушения пожаров. Об этом сообщает РИА "Новости".
Выживших членов экипажа, по данным СМИ, нет.
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Воздушное судно было арендовано Турцией у России для тушения лесных пожаров. Предположительно, крушение произошло сразу же после сброса воды.
По заявлению Минобороны РФ, Бе-200 потерпел крушение в Турции при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара. На борту было пятеро россиян и трое турков. Для выяснения причин крушения к месту катастрофы направлена комиссия ведомства.
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