В Турции разбился российский пожарный самолет: на борту было восемь человек

В Турции разбился российский пожарный самолет: на борту было восемь человек
Фото: Xinhua/ XinHua/ www.globallookpress.com
Воздушное судно упало сразу после сброса воды

Российский самолет Бе-200 потерпел крушение в Турции во время тушения пожаров. Об этом сообщает РИА "Новости".

Выживших членов экипажа, по данным СМИ, нет.

#{code29606}

Воздушное судно было арендовано Турцией у России для тушения лесных пожаров. Предположительно, крушение произошло сразу же после сброса воды.

По заявлению Минобороны РФ, Бе-200 потерпел крушение в Турции при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара. На борту было пятеро россиян и трое турков. Для выяснения причин крушения к месту катастрофы направлена комиссия ведомства.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость291352
Пожаловаться Ответить
Пилотов жаль, хорошее дело делали. Н а машина есть машина видимо хорошо ее гоняли а может что-то еще вплоть до банального - птица в двигатель и все.
Гость287423
Пожаловаться Ответить
Жаль людей!
ГостьТрынсь
Пожаловаться Ответить
теперь осталось картинку сменить.
Гость294811
Пожаловаться Ответить
Бе-200 самолёт, вроде...
ГостьТрынсь
Пожаловаться Ответить
"Российский вертолет Бе-200" - рукалицо.
1
новости партнеров

Вашингтон обвинил Москву в изощренных попытках посеять раздор в США

Российская разведка якобы начала использовать новую тактику в предвыборном процессе в Америке

Польша и Украина испытали шок после "очереденого предательства союзников" - СМИ

Решение по "Северному потоку-2" больно ударило по обеим странам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей