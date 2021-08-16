Названа предварительная версия крушения Бе-200 в Турции

Специалисты опознают тела погибших

Экипаж самолета-амфибии Бе-200, разбившегося 14 августа на востоке в Турции при тушении пожаров, посмертно награжден орденами Мужества. В настоящее время специалисты опознают тела погибших. 

Отдыхающие наблюдали, как Бе-200 набирал воду из Средиземного моря недалеко от пляжей, где отдыхали туристы. Не исключено, что на кадры попал последний полет судна, передает 5-tv.ru.

По предварительной версии, судно разбилось в результате отказа двигателя. Известно, что самолетом в тот момент управлял полковник Евгений Кузнецов – летчик палубной авиации с большим послужным списком, который летал на истребителях.

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Шаман
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Просто на самолет назаконно поставили газовое оборудование.. или кто-то примус вез.
Баланс: заработали 24 млн долл, потеряли самолет стоимостью 34 млн долл, пилотов, и еще надо прислать новый чтоб исполнять контракт. Ну вот так как-то.
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