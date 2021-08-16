Специалисты опознают тела погибших

Экипаж самолета-амфибии Бе-200, разбившегося 14 августа на востоке в Турции при тушении пожаров, посмертно награжден орденами Мужества. В настоящее время специалисты опознают тела погибших.

Отдыхающие наблюдали, как Бе-200 набирал воду из Средиземного моря недалеко от пляжей, где отдыхали туристы. Не исключено, что на кадры попал последний полет судна, передает 5-tv.ru.

По предварительной версии, судно разбилось в результате отказа двигателя. Известно, что самолетом в тот момент управлял полковник Евгений Кузнецов – летчик палубной авиации с большим послужным списком, который летал на истребителях.