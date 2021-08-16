Буйство стихии серьезно ударило по курортному городу

Недавно на популярный у российских туристов курорт Анапа обрушились проливные дожди. В итоге в городе начался настоящий потоп. Последствия стихийного бедствия до сих пор не позволяют местным и гостям вернуться к привычному образу жизни. Так, вместо автомобилей и велосипедов людям пришлось пересесть на лодки.



Стоит отметить, что особой паники среди находящихся в затопленном городе людей не наблюдается. По крайней мере невольные гребцы, попавшие в объектив видеокамеры одного из очевидцев происходящего, никакой нервозности не проявляют. Люди мирно переговариваются, перемещаясь по улице на лодке. Потоп в городе их явно не смущают: мужчины деловито решают, как им лучше разойтись, чтобы не столкнуться бортами.

А вот очевидца происходящего пробрало до глубины души. Мужчина комментирует кадры из затопленной Анапы весьма эмоционально.

"Очень страшно смотреть на все это", – признается россиянин.

Тем временем, расположившаяся рядом группа людей придумала любопытное решение насущной проблемы. Россияне сделали небольшой плотик из лежака и пытаются на нем перевезти свои вещи через превратившуюся в речку улицу. Эпичные кадры публикуют авторы телеграм-канала "Подъем".

Также, судя по видеоролику, многие находящиеся в городе люди справляются с неудобствами без дополнительного оснащения. Россияне бодро шагают по улицам по колено в воде.

Напомним, из-за проливных дождей в ночь на пятницу, 13 августа, в Анапе и Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации.