В Подмосковье схватили обокравших пенсионерку преступниц

Воровки похитили у 83-летней бабули деньги и драгоценности

Подмосковным стражам порядка удалось задержать двух хитроумных мошенниц, которые решили поживиться за счет пенсионерки.

Одна из злоумышленниц обратилась к бабуле на улице и заявила, что работает в социальной службе. Мошенница уверила наивную пенсионерку, что ей полагается выплата и продуктовая корзина.

Однако для получения госпомощи необходимо зайти домой и  написать заявление. Пока пенсионерка на радостях заполняла фальшивые бумажки, из ее квартиры вынесли драгоценности и более 100 тысяч рублей.

Правоохранители уже завели уголовное дело на воровок, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно в Московской области налетчики ограбили семью зажиточного бизнесмена.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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