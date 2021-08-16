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Подмосковным стражам порядка удалось задержать двух хитроумных мошенниц, которые решили поживиться за счет пенсионерки.
Одна из злоумышленниц обратилась к бабуле на улице и заявила, что работает в социальной службе. Мошенница уверила наивную пенсионерку, что ей полагается выплата и продуктовая корзина.
Однако для получения госпомощи необходимо зайти домой и написать заявление. Пока пенсионерка на радостях заполняла фальшивые бумажки, из ее квартиры вынесли драгоценности и более 100 тысяч рублей.
Правоохранители уже завели уголовное дело на воровок, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, недавно в Московской области налетчики ограбили семью зажиточного бизнесмена.
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