Самолет упал в аэропорту Кубинка

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В в ходе тренировочного полета разбился в Подмосковье. О ЧП сообщает источник РИА "Новости".

Как пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на агентство "Москва", на борту может быть три человека.

Телеграм-канал Mash опубликовал первые кадры с места происшествия от очевидцев.

Телеграм-канал "Москва" выложил момент падения самолета. На кадрах видно, как Ил-112 снижает высоту, затем у него загорается двигатель, он переворачивается и падает в лес, загорается.

По информации источника агентства, причиной падения самолета стал пожар в двигателе. Предварительно, члены экипажа погибли.