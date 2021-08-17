В Подмосковье при посадке разбился Ил-112 - видео

В Подмосковье при посадке разбился Ил-112 - видео
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Самолет упал в аэропорту Кубинка

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В в ходе тренировочного полета разбился в Подмосковье. О ЧП сообщает источник РИА "Новости".

Как пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на агентство "Москва", на борту может быть три человека. 

Телеграм-канал Mash опубликовал первые кадры с места происшествия от очевидцев. 

Телеграм-канал "Москва" выложил момент падения самолета. На кадрах видно, как Ил-112 снижает высоту, затем у него загорается двигатель, он переворачивается и падает в лес, загорается. 

По информации источника агентства, причиной падения самолета стал пожар в двигателе. Предварительно, члены экипажа погибли. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Не злить Россию: на Украине извлекли урок из ситуации в Афганистане

Стремительное бегство американцев расставило все точки над i

Захарова обратилась к США с вопросом по поводу Афганистана

В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей