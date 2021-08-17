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Страшная трагедия произошла в подмосковном Подольске. Женщина на кроссовере осуществила наезд на управлявшего велосипедом школьника. От полученных травм ребенок скончался.
Степень виновности женщины предстоит определить сотрудникам правоохранительных органов.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", очевидцы расходятся во мнениях по этому поводу. Некоторые считают, что женщина ехала с явным превышением скоростного режима, поэтому должна получить наказание по всей строгости закона.
Другие же убеждены, что ребенок сам виноват в случившемся, так как неожиданно выехал на проезжую часть.
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