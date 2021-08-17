В Подмосковье схватили сбившую насмерть школьника женщину

Ребенок выехал на проезжую часть на велосипеде

Страшная трагедия произошла в подмосковном Подольске. Женщина на кроссовере осуществила наезд на управлявшего велосипедом школьника. От полученных травм ребенок скончался.

Степень виновности женщины предстоит определить сотрудникам правоохранительных органов.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", очевидцы расходятся во мнениях по этому поводу. Некоторые считают, что женщина ехала с явным превышением скоростного режима, поэтому должна получить наказание по всей строгости закона.

Другие же убеждены, что ребенок сам виноват в случившемся, так как неожиданно выехал на проезжую часть.

Ранее в Подмосковье схватили обокравших пенсионерку преступниц.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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