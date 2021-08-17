Бандитам пришлось будить чоповцев

Необычная история случилась в подмосковных Мытищах. Грабители решили поживиться выручкой в компании, которая занимается производством вентиляторов. На дело пошли настоящие профессионалы. А вот на месте преступления, напротив, их встретили сотрудники, пренебрегающие своими обязанностями.



Так, вместо того, чтобы охранять предприятие, два работника ЧОП улеглись спать. Разбудили их уже бандиты. "Бравых" охранников связали и посоветовали вести себя тихо.

После злоумышленники быстро вскрыли сейфы и вынесли из организации почти 4,5 миллиона рублей. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", поиском бандитов уже занимаются правоохранители.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как пожилая москвичка по ошибке отдала таксисту 200 тысяч рублей.