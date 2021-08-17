Под Иваново в крупном ДТП пострадали десять человек

В аварии столкнулись легковушка и микроавтобус

Под Иваново в дорожной аварии пострадали 10 человек, среди которых, по предварительным данным, оказались пять детей.

ЧП произошло с рейсовым микроавтобусом, который направлялся из Владимира в Кострому. Вблизи деревни Кукарино он столкнулся с легковым автомобилем, сообщает телеканал "МИР 24".

В результате ДТП пострадали водитель Kia и девять пассажиров маршрутки.

По данным УМВД по региону, легковушка выехала на полосу встречного движения и по касательной столкнулась с микроавтобусом.

Источник: МИР 24 ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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