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В центре Киева украинские националисты устроили настоящий погром на выставке, размещенной по случаю Дня Независимости страны, отмечаемый 24 августа.
Местным радикалам не пришлась по душе инсталляция советского быта, установленная в рамках этапов истории развития Незалежной. В частности, среди экспонатов были квартира, автоматы с газировкой и тележка с мороженым.
Ура-патриоты постмайданной эпохи снесли конструкции при абсолютном невмешательстве полиции.
Однако позже сотрудники правохранительных органов все же задержали некоторых налетчиков, которых потом отпустили восвояси.
Как сообщает 5-tv.ru, киевский градоначальник Виталий Кличко поддержал погромщиков. Мэр заявил, что данные инсталляции необходимо убрать из центра столицы, поскольку администрация города не давала разрешения на их установку.
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