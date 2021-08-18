Радикалам не понравились автоматы с газированной водой и тележка с мороженым

В центре Киева украинские националисты устроили настоящий погром на выставке, размещенной по случаю Дня Независимости страны, отмечаемый 24 августа.

Местным радикалам не пришлась по душе инсталляция советского быта, установленная в рамках этапов истории развития Незалежной. В частности, среди экспонатов были квартира, автоматы с газировкой и тележка с мороженым.

Ура-патриоты постмайданной эпохи снесли конструкции при абсолютном невмешательстве полиции.

Однако позже сотрудники правохранительных органов все же задержали некоторых налетчиков, которых потом отпустили восвояси.

Как сообщает 5-tv.ru, киевский градоначальник Виталий Кличко поддержал погромщиков. Мэр заявил, что данные инсталляции необходимо убрать из центра столицы, поскольку администрация города не давала разрешения на их установку.