Украинские националисты разгромили в Киеве советскую инсталляцию - видео

Радикалам не понравились автоматы с газированной водой и тележка с мороженым

В центре Киева украинские националисты устроили настоящий погром на выставке, размещенной по случаю Дня Независимости страны, отмечаемый 24 августа.

Местным радикалам не пришлась по душе инсталляция советского быта, установленная в рамках этапов истории развития Незалежной. В частности, среди экспонатов были квартира, автоматы с газировкой и тележка с мороженым.

Ура-патриоты постмайданной эпохи снесли конструкции при абсолютном невмешательстве полиции.


Однако позже сотрудники правохранительных органов все же задержали некоторых налетчиков, которых потом отпустили восвояси.

Как сообщает 5-tv.ru, киевский градоначальник Виталий Кличко поддержал погромщиков. Мэр заявил, что данные инсталляции необходимо убрать из центра столицы, поскольку администрация города не давала разрешения на их установку.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость298967
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Опять шариковской мерзоте Украина "спать спокойно не даёт"! Уймитесь уже, убогая нечисть! Собой займитесь, свинорылые! Не нужно отвлекаться от "Боярышника" со "Стекломоем"! ;)
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