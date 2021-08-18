Мошенник в рясе поплатился за обман наивного прихожанина

Священнослужитель украл у россиянина 65 тысяч рублей

Необычное преступление произошло в подмосковной Истре. Там местный житель сильно переживал из-за беды, постигшей его родственника – того упекли за решетку. Помочь вызвался знакомый священник.

Служитель церкви выслушал расстроенного прихожанина. Больше всего последнего печалило то, что родной человек вынужден отбывать срок далеко на севере. Мужчина мечтал помочь родственнику и перевести его в любую подмосковную колонию.

Сердобольный священник обещал посодействовать "благому" делу. За свои хлопоты он попросил сначала 35 тысяч рублей, а зачем еще 30. Когда деньги оказались в руках мошенника, он перестал выходить на связь.

Раздосадованный россиянин не побоялся рассказать о сомнительной истории правоохранителям. В конце концов, дело дошло до суда, который признал священника виновным и приговорил к 200 часов исправительных работ, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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