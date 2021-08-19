Истребитель мог попасть в грозу

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов назвал возможные причины крушения МиГ–29.

Напомним, инцидент произошел в среду, 18 августа. Истребитель МиГ–29 совершал плановый полет в Астраханской области, и в какой-то момент начал резко терять высоту. К сожалению, летчик не выжил.

По мнению Попова, крушение летательного аппарата, вероятно, произошло из-за плохих погодных условий. Специалист не исключает, что истребитель попал в грозу, передают "Известия".

Также Владимир предположил, что летчик мог потерять контроль высоты, когда выполнял определенные маневры. Еще одна вероятная версия – технические неполадки.

Военный летчик заявил – управлять МиГ–29 достаточно просто, при этом особую сложность вызывают только "высшие пилотажи", передает Общественная служба новостей.