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Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов назвал возможные причины крушения МиГ–29.
Напомним, инцидент произошел в среду, 18 августа. Истребитель МиГ–29 совершал плановый полет в Астраханской области, и в какой-то момент начал резко терять высоту. К сожалению, летчик не выжил.
По мнению Попова, крушение летательного аппарата, вероятно, произошло из-за плохих погодных условий. Специалист не исключает, что истребитель попал в грозу, передают "Известия".
Также Владимир предположил, что летчик мог потерять контроль высоты, когда выполнял определенные маневры. Еще одна вероятная версия – технические неполадки.
Военный летчик заявил – управлять МиГ–29 достаточно просто, при этом особую сложность вызывают только "высшие пилотажи", передает Общественная служба новостей.
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