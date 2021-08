Полиция в Вашингтоне сообщила об угрозе взрыва надалеко от библиотеки Конгресса.

В правоохранительные органы поступило сообщение о заминированном грузовике, который расположен недалеко от Капитолия и здания Верховного суда, уточняет телеканал "360". Сейчас эта информация проверяется. Прохожих попросили временно избегать нахождения в этом районе.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.



Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR