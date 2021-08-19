Угроза взрыва: сотрудников эвакуируют из Конгресса США

Угроза взрыва: сотрудников эвакуируют из Конгресса США
Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Правоохранительные органы проверяют сообщение о заминированном недалеко от здания грузовике

Полиция в Вашингтоне сообщила об угрозе взрыва надалеко от библиотеки Конгресса. 

В правоохранительные органы поступило сообщение о заминированном грузовике, который расположен недалеко от Капитолия и здания Верховного суда, уточняет телеканал "360". Сейчас эта информация проверяется. Прохожих попросили временно избегать нахождения в этом районе. 

По данным издания Associated Press, близлежащий район был полностью эвакуирован. В частности, речь идет и о сотрудниках Конгресса, которых попросили сохранять спокойствие и при необходимости пользоваться подземными туннелями.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, ФБР и бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Они проверяют, действительно ли автомобиль был набит взрывчаткой. Официальные комментарии на эту тему пока не поступали. 

Телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточнил, что полиция уже направила переговорщиков, которые должны поговорить с водителем предположительно заминированного грузовика. 

Источник: "Твиттер" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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