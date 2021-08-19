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Полиция в Вашингтоне сообщила об угрозе взрыва надалеко от библиотеки Конгресса.
В правоохранительные органы поступило сообщение о заминированном грузовике, который расположен недалеко от Капитолия и здания Верховного суда, уточняет телеканал "360". Сейчас эта информация проверяется. Прохожих попросили временно избегать нахождения в этом районе.
MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021
Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR
По данным издания Associated Press, близлежащий район был полностью эвакуирован. В частности, речь идет и о сотрудниках Конгресса, которых попросили сохранять спокойствие и при необходимости пользоваться подземными туннелями.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, ФБР и бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Они проверяют, действительно ли автомобиль был набит взрывчаткой. Официальные комментарии на эту тему пока не поступали.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточнил, что полиция уже направила переговорщиков, которые должны поговорить с водителем предположительно заминированного грузовика.
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