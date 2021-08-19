Правоохранительные органы проверяют сообщение о заминированном недалеко от здания грузовике

Полиция в Вашингтоне сообщила об угрозе взрыва надалеко от библиотеки Конгресса.

В правоохранительные органы поступило сообщение о заминированном грузовике, который расположен недалеко от Капитолия и здания Верховного суда, уточняет телеканал "360". Сейчас эта информация проверяется. Прохожих попросили временно избегать нахождения в этом районе.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.



Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021

По данным издания Associated Press, близлежащий район был полностью эвакуирован. В частности, речь идет и о сотрудниках Конгресса, которых попросили сохранять спокойствие и при необходимости пользоваться подземными туннелями.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, ФБР и бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Они проверяют, действительно ли автомобиль был набит взрывчаткой. Официальные комментарии на эту тему пока не поступали.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточнил, что полиция уже направила переговорщиков, которые должны поговорить с водителем предположительно заминированного грузовика.