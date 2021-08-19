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В Подольске водитель такси взорвал семь банкоматов, пытаясь украсть деньги.
Ночью обвиняемый зашел в банк, а после с помощью электродетонатора подорвал банкоматы. Но его планам не суждено было сбыться, потому что вскрыть железные кейсы с деньгами вскрыть злоумышленнику не удалось, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
После провального ограбления таксист скрылся на автомобиле. Найти его помогли камеры видеонаблюдения. На мужчину завели уголовное дело. При обыске были найдены предметы, которые использовались при попытке ограбления.
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