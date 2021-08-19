В Подмосковье пытавшийся похитить деньги таксист взорвал семь банкоматов

План злоумышленника не увенчался успехом

В Подольске водитель такси взорвал семь банкоматов, пытаясь украсть деньги. 

Ночью обвиняемый зашел в банк, а после с помощью электродетонатора подорвал банкоматы. Но его планам не суждено было сбыться, потому что вскрыть железные кейсы с деньгами вскрыть злоумышленнику не удалось, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

После провального ограбления таксист скрылся на автомобиле. Найти его помогли камеры видеонаблюдения. На мужчину завели уголовное дело. При обыске были найдены предметы, которые использовались при попытке ограбления. 

Источник: ГУ МВД РФ по Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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