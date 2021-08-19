В Подмосковье вынесли приговор пытавшемуся сжечь двух женщин и ребенка иностранцу

Отбывать наказание преступник будет в колонии общего режима

В подмосковном Пушкино вынесли приговор мужчине, который в январе этого года пытался сжечь двух женщин и маленького ребенка. 

55-летний иностранец незаконно проник в частный дом, напал на женщин, требуя отдать ему телефоны и деньги. После злоумышленник нанес одной из них удары гвоздодером в плечо.

Затем он дал потерпевшим веревку, потребовав связать друг друга, облил пол горючим и поджег дом, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". В доме также находился малолетний ребенок. 

К счастью, женщины и малыш смогли выбраться. 

Мужчину признали виновным и приговорили к 13 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима. 

Источник: ГСУ СК РФ по Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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