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В подмосковном Пушкино вынесли приговор мужчине, который в январе этого года пытался сжечь двух женщин и маленького ребенка.
55-летний иностранец незаконно проник в частный дом, напал на женщин, требуя отдать ему телефоны и деньги. После злоумышленник нанес одной из них удары гвоздодером в плечо.
Затем он дал потерпевшим веревку, потребовав связать друг друга, облил пол горючим и поджег дом, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". В доме также находился малолетний ребенок.
К счастью, женщины и малыш смогли выбраться.
Мужчину признали виновным и приговорили к 13 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима.
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