Злоумышленников заключили под стражу

Сотрудники правоохранительных органов нашли подпольную нарколабораторию в подмосковном Лотошино.

Иностранцы оборудовали лабораторию в заброшенном частном доме, планируя изготавливать там синтетические наркотики. В ходе досмотра были обнаружены два стеклянных лотка с белым и желтым порошком, специальное оборудование, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Как выяснилось, преступники планировали заниматься сбытом наркотических веществ в муниципалитете. Сейчас их заключили под стражу.