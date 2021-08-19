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Сотрудники правоохранительных органов нашли подпольную нарколабораторию в подмосковном Лотошино.
Иностранцы оборудовали лабораторию в заброшенном частном доме, планируя изготавливать там синтетические наркотики. В ходе досмотра были обнаружены два стеклянных лотка с белым и желтым порошком, специальное оборудование, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Как выяснилось, преступники планировали заниматься сбытом наркотических веществ в муниципалитете. Сейчас их заключили под стражу.
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