В Подмосковье обнаружили подпольную нарколабораторию

Злоумышленников заключили под стражу

Сотрудники правоохранительных органов нашли подпольную нарколабораторию в подмосковном Лотошино. 

Иностранцы оборудовали лабораторию в заброшенном частном доме, планируя изготавливать там синтетические наркотики. В ходе досмотра были обнаружены два стеклянных лотка с белым и желтым порошком, специальное оборудование, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Как выяснилось, преступники планировали заниматься сбытом наркотических веществ в муниципалитете. Сейчас их заключили под стражу. 

Источник: ГУ МВД России по Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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