Заявивший о бомбе у Капитолия американец сдался полиции - видео

Правоохранителям пока неизвестно, была ли реально взрывчатка в его машине

Мужчина, который сегодня несколько часов назад припарковал машину рядом с Библиотекой конгресса США в Вашингтоне и объявил о бомбе, сдался полицейским. Об этом сообщил телеканал NBC.

Согласно информации издания, предполагаемый террорист сам вышел из автомобиля, после чего он был задержан.

В настоящий момент правоохранители не знают, действительно ли в машине находилась взрывчатка, а также неизвестны мотивы, побудившие американского гражданина так действовать.


Ранее сегодня сообщалось, что утром некий мужчина приехал на черном пикапе к конгрессу и заявил о бомбе в своей машине. Представитель полиции Капитолия заметил в руках водителя предмет, похожий на детонатор. Позже в СМИ установили личность нарушителя – им оказался, предположительно, Рэй Росберри.

Источник: NBC ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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