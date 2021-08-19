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Мужчина, который сегодня несколько часов назад припарковал машину рядом с Библиотекой конгресса США в Вашингтоне и объявил о бомбе, сдался полицейским. Об этом сообщил телеканал NBC.
Согласно информации издания, предполагаемый террорист сам вышел из автомобиля, после чего он был задержан.
В настоящий момент правоохранители не знают, действительно ли в машине находилась взрывчатка, а также неизвестны мотивы, побудившие американского гражданина так действовать.
Ранее сегодня сообщалось, что утром некий мужчина
приехал на черном пикапе к конгрессу и заявил о бомбе в своей машине. Представитель полиции Капитолия
заметил в руках водителя предмет, похожий на детонатор.
Позже в СМИ установили личность нарушителя – им оказался, предположительно,
Рэй Росберри.
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